Für die Fans der härteren Schiene hat MISERY INDEX mit dem Titelsong ihres gerade erschienenen Album ein Schmankerl: Youtube.

Wer noch mehr hören möchte, kann auch das ganze Album im Stream bei Season Of Mist hören: Youtube.

So, und jetzt husch, husch, ab in den Season Of Mist-Shop, wo man das derbe Brett erwerben kann.