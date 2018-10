DORO: Erste Konzerte ausverkauft!

Die deutsche Metal-Queen segelt auf einer Erfolgswelle. Ihre aktuelle Tour zu dem neuen Album "Forever Warriors, Forever United" meldet die ersten ausverkauften Shows. Für das ebenfalls ausverkaufte Konzert in Bochum gibt es einen zweiten Termin. Hier ist ein Update zu den Tourstopps:

08 Nov 2018 UK Bath The Forum

10 Nov 2018 UK Nottingham Royal Concert Hall

11 Nov 2018 UK Newcastle City Hall

16 Nov 2018 DE Bremen Aladin

17 Nov 2018 DE Hamburg Große Freiheit 36 (SOLD OUT!)

18 Nov 2018 DE Berlin Astra Kulturhaus

20 Nov 2018 DE Görlitz Kulturbrauerei

21 Nov 2018 AT Wien Simm City

23 Nov 2018 DE Memmingen Kaminwerk

24 Nov 2018 DE Stuttgart Im Wizemann (SOLD OUT!)

25 Nov 2018 DE Saarbrücken Garage

27 Nov 2018 DE Frankfurt Batschkapp

28 Nov 2018 DE Erfurt Stadtgarten

30 Nov 2018 DE Köln Live Music Hall

01 Dec 2018 DE Bochum Zeche (SOLD OUT!)

02 Dec 2018 DE Bochum Zeche (extra show)

05 Dec 2018 FI Helsinki Kulttuuritalo

08 Mar 2019 BE Kortrijk De Kreun

09 Mar 2019 FR Strasbourg La Laiterie

10 Mar 2019 FR Vauréal Le Forum

12 Mar 2019 UK Manchester Rebellion

13 Mar 2019 UK London Camden Underworld

15 Mar 2019 ES Pamplona Totem

16 Mar 2019 ES Madrid Mon

17 Mar 2019 ES Barcelona Razzmatazz 2

20 Mar 2019 CH Solothurn Kulturfabrik Kofmehl

22 Mar 2019 DE München Backstage

23 Mar 2019 DE Nürnberg Löwensaal

24 Mar 2019 DE Speyer Halle 101