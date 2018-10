HELL OVER HAMMABURG 2019: Billing komplett!

Da ist sie also, die letzte Band des HELL OVER HAMMABURG 2019! Der länger angekündigte Black-Metal-Headliner hört auf den Namen MGLA und soll die Halle in ein Tollhaus verwandeln. Damit sieht das komplette Billing so aus:

CHAPEL OF DISEASE

DEAD CONGREGATION

DIE ESSENZ

FAUSTCOVEN

GATEKEEPER

LORD VIGO

MAGIC CIRCLE

MALOKARPATAN

MATTERHORN

MEGA COLOSSUS

MGLA

NIGHT DEMON

PROFESSOR BLACK

SANHEDRIN

THE NEPTUNE POWER FEDERATION

TRUPPENSTURM

TYRANEX

WYTCH HAZEL

Tickets für diese feine Veranstaltung gibt es hier, dort, da, an diesem Ort und auch an jenem.

