DORO: LIve aus dem Autokino

Am letzten Wochenende hat DORO das Wormser Autokino gerockt und auch wenn es nur ein schwacher Ersatz für das richtige Erlebnis sein kann, ist es besser als nichts.

DORO kommentiert: "Die Fans und meine Band haben mir in den vergangenen Wochen sehr gefehlt. Die erste Autokino-Show meiner Karriere war ein echtes Erlebnis, auch für mich. Es tut gut, wieder gemeinsam zu rocken. Hoffentlich dann bald auch wieder wie gewohnt."

Das Konzert kann man im Stream sehen (Tipp: fünfzehn Minuten vorspulen):

DORO arbeitet bereits an euem Material, wovon die Single 'Brickwall' bereits am 26. Juni erscheinen wird. Das neue Album wird aber erst 2021 in den Handel kommen.