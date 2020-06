WIZARD: Neuer Gitarrist, Albumupdate

Die deutschen Metaller haben mit Tommy Hartung den Ersatz für den ausgeschiedenen Saitenmann Dano Boland bekannt gegeben. Tommy war zuvor bereits bei NO INNER LIMITS aktiv gewesen. WIZARD will im September ins Studio gehen und eine neues Album einspielen.

Sänger Sven D'Anna sagt: "Ich kenne Tommy schon viele Jahre und bin überzeugt davon, dass er uns musikalisch wie auch menschlich bereichern wird. Er ist nicht nur ein talentierter Musiker, sondern auch ein guter Freund der Band.

Die Vorproduktion zum neuen Album ist so gut wie abgeschlossen und es knallt jetzt schon gewaltig! Freut Euch mit uns auf das neue Werk und die kommenden Shows. Laut – hart – WIZARD!"