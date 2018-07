DORO: Neues Video mit Johann Hegg von AMON AMARTH!

Am 17.08.2018 veröffentlicht Nuclear Blast das neue Doppelalbum von DORO, das auf den Namen "Forever Warriors/Forever United" hört. Nun wurde ein neues Video zum Song 'If I Can't Have You No One Will' veröffentlicht, in dem DORO mit Johan Hegg von AMON AMARTH im Duett singt:

https://www.youtube.com/watch?v=NeaYkEzpvLo