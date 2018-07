AM 10.8.2018 veröffentlicht die Death Metal-Kombo SINSAENUM (mit Joey Jordison von Ex-SLIPKNOT und Frédéric Leclerq von DRAGON FORCE) das neue Album "Repulsion For Humanity" (via earMusic). Jetzt kann man sich die 'Nuit Noire' ansehen:

https://www.youtube.com/watch?v=zHPhUULtM4A