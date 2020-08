DRACONIAN: Europatour für 2021 angekündigt

Die schwedische Doom-Metal-Band DRACONIAN wird am 30.10.2020 ein neues Album via Napalm Records veröffentlichen. Das Epos trägt den Namen "Under A Godless Veil". Nun wurde dazu eine Europatour für 2021 angekündigt. Mit dabei wird die griechische Band NIGHTFALL sein.



Folgende Termine sind angesetzt:

11/03/2021 Hydrozagadka, Warsaw, PL

12/03/2021 Drizzly Grizzly, Gdansk, PL

13/03/2021 Nuke, Berlin, DE

14/03/2021 Hellraiser, Leipzig, DE

15/03/2021 Black Pes, Prague, CZ

16/03/2021 Eventhall Airport, Regensburg, DE

17/03/2021 MS Connexion Complex, Mannheim, DE

18/03/2021 Junkyard, Dortmund, DE

19/03/2021 Kronensaal, Hamburg, DE

20/03/2021 Metropool, Enschede, NL

21/03/2021 Baroeg, Rotterdam, NL

22/03/2021 Zappa, Antwerpen, BE

23/03/2021 Ubu, Rennes, FR

24/03/2021 Petit Bain, Paris, FR

25/03/2021 Hall of Fame, Wetzikon, CH

26/03/2021 Slaughter Club, Paderno, IT

27/03/2021 Revolver, San Donà di Piave, IT

28/03/2021 Viper Room, Vienna, AT



Tickets sind bereits im Vorverkauf erhältlich

