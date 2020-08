ELEINE: Neues Album

Nachdem die schwedische Symphonic-Metal-Band ELEINE im vergangenen Jahr die EP mit dem Titel "All Shall Burn" veröffentlichte folgt gut ein Jahr später ein neues Album. Das Werk trägt den Namen "Dancing In Hell" und wird am 27.11.2020 via Black Lodge als CD, LP, Kassette und Boxset sowie digital erscheinen.



Die Tracklist liest sich so:

01. Enemies

02. Dancing In Hell

03. Ava Of Death

04. Crawl From The Ashes

05. As I Breathe

06. Memoriam

07. Where Your Rotting Corpse Lie

08. All Shall Burn

09. Die From Within

10. The World We Knew

11. Die From Within – Symphonic Version

