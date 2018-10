DRACONIAN und HARAKIRI FOR THE SKY gehen gemeinsam auf Tour

Anfang 2019 werden die beiden Bands DRACONIAN und HARAKIRI FOR THE SKY gemeinsam auf Tour gehen. Weiterhin wird die Band SOJOURNER als Special Guest am Start sein.



Folgende Termine stehen fest:



January 18th : Progresja Music Zone - Warsaw (Poland)

January 19th : Futurum - Prague (Czech Republic)

January 20th : Nuke Club - Berlin (Germany)

January 21st : Stengade - Copenhagen (Denmark)

January 22nd : Logo - Hamburg (Germany)

January 23rd : Turock - Essen (Germany)

January 24th : Hellraiser - Leipzig (Germany)

January 25th : MS Connexion Complex - Mannheim (Germany)

January 26th : Baroeg - Rotterdam (Netherlands)

January 27th : Kavka - Antwerpen (Belgium)

January 28th : Mergener Hof - Trier (Germany)

January 29th : Petit Bain - Paris (France)

January 30th : Sommercasino - Basel (Switserland)

January 31st : Dagda Live Club - Retorbido (Italy)

February 1st : Revolver - San Dona' di Piave (VE) (Italy)

February 2nd : Szene - Vienna (Austria)

