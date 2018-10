Hurricane & Southside Festival 2019: FOO FIGHTERS, DIE TOTEN HOSEN, THE CURE und weitere Bands bestätigt

Für die kommenden Hurricane & Southside Festivals 2019 sind heute vier Headliner bestätigt worden.



Diese sind:



FOO Fighters

MUMFORD & SONS

DIE TOTEN HOSEN

THE CURE



Die Zwillingsfestivals finden vom 21. bis 23. Juni 2019 statt. Das Hurricane Festival in Scheeßel und das Southside Festival in Neuhausen ob Eck.



Hurricane-Tickets der zweiten Preisstufe sind nur noch heute, den 12. Oktober, zu kaufen. Danach greift die dritte Preisstufe mit 179 Euro zzgl. Müllpfand. Alle weiteren Infos , einen Überblick über die bestätigten Bands und Tickets findet ihr auf hurricane.de und southside.de.

