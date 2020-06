Die kalifornische Formation wird über Unspeakable Axe Records ein Debüt herausbringen. Ab dem 27.07.2020 wird die Musikwelt um das Debüt "At the Crossroads of Infinity" bereichert werden.

Hier ein Vorgeschmack.

Quelle: Clawhammer PR Redakteur: Mathias Freiesleben Tags: draghkar album debüt juli 2020 death metal powermetalde