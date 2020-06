VOLLE KRAFT VORAUS FESTIVAL 2020 wird auf 2021 verschoben!

Sehr gerne hätten wir auch dieses Jahr wieder vom VOLLE KRAFT VORAUS FESTIVAL in der Ratiopharm Arena Neu-Ulm berichtet. Aber wie schon fast zu erwarten, kam jetzt auch hier die Meldung, dass das Festival dieses Jahr nicht stattfinden kann. Es wird auf nächstes Jahr verschoben und zwar auf den 18.09.2021.



Lassen wir an dieser Stelle EISBRECHER selbst zu Wort kommen:



"Liebe Eisländerinnen, Eisländer und VKV Festival-Fans,

Hier kommt die Faust! Hier kommt die Nachricht, die niemand hören will, die niemand sagen will….aber sie muss leider gesagt und gehört werden……bitte teilen, auch wenn es schwer fällt, damit es alle, die es angeht schnell und direkt mitbekommen.

Wir müssen aufgrund der neuesten, politischen Entscheidungen und der aktuellen Situation, Konsequenzen ziehen. Das ist hart……und bei diesem einen Adjektiv wollen wir es belassen, auch wenn einem noch hundert Worte einfallen würden, um das Gefühl zu beschreiben, das uns alle umtreibt. Nach Monaten des Wartens und Hoffens, nach dem „aus“ für unsere erste „Europa Tour“, nach dem aus für alle Frühjahrs- und Sommerveranstaltungen, trifft es nun auch unser VKV Festival am 12.9.2020 in Neu-Ulm.

Rumms….das war der Eisberg! Volltreffer! Wie sehr haben wir darauf hingearbeitet, wie sehr haben wir uns darauf gefreut……aber es bleibt uns keine Wahl, außer den Stecker zu ziehen und Live Pläne bis Ende November 2020 auf Eis zu legen.

Da müssen wir jetzt gemeinsam durch……das trifft uns alle gleich hart, total und brachial. Wir alle dürfen nicht das tun, was uns allen so wichtig ist: gemeinsam Musik erleben….live und direkt und in Echtzeit und in Farbe, mit Menschen aus aller Welt, die sich nah sind……..die eins sind. Zur rechten Zeit am rechten Ort, wo aus Euphorie und echter Empathie das entsteht, was wir alle brauchen: Energie! Wir EISBRECHER wollen vor Menschen spielen, eng an eng, Haut an Haut, Schweiss an Schweiss, Aura an Aura….das ist für uns alternativlos. So lieben wir es, wir können nicht anders! Echte Emotionen von Menschen für Menschen durch verdammt laute Musik . Ja …….wir werden es alle noch lange hart vermissen müssen, unser geliebtes Rock and Roll -live-Kollektiv, das uns allen immer wieder Hoffnung, Kraft und die Gewissheit schenkt, mit unserem Lebensgefühl nicht allein zu sein, in dieser seltsamen Welt! United we stand…im Süden, im Westen, im Osten und im Norden. Rock kennt keine Grenzen und Systeme. Rock kennt nur Menschen! Wir wissen was wir an Euch haben, liebe EISBRECHER-Fans-Freunde-Familie in aller Welt….jetzt können wir lernen, was Sehnsucht und Hoffnung bedeuten, was warten und vermissen heißt!

Wenn Ihr wollt, dass unser kleines, feines „Volle Kraft Voraus“-Festival überlebt, dann behaltet bitte Eure Tickets, so wie wir das Line-up 2020 mit allen Künstlern und Freunden, in 2021 beibehalten.

Wir wollen Euch behalten, unsere Band, unsere Crew, unsere Art zu leben und zu musizieren und unsere Hoffnung, dass jeder Wahnsinn einmal ein Ende hat! Wenn Ihr Bands und Künstler in dieser schweren Zeit unterstützen wollt: Kauft Platten und besucht die Online-Shops….verschenkt Tickets für 2021…..das sichert Arbeitsplätze und hilft vielen zu überleben.

Bleibt stark, lasst den Kopf nicht hängen……und lasst uns gemeinsam nach vorne schauen…..es kommt wie es kommt…so oder so! Zum Glück sind wir verrückt!

Und wir haben keine Lust mehr auf schlechte Nachrichten!

Von nun an gilt: No more bad news! Schlechte Nachrichten haben bei uns mit sofortiger Wirkung Hausverbot! 2020 hat uns lange genug genervt!

Wir waren in den letzten Monaten nicht untätig und haben ein paar eiskalte, durchgeknallte Ideen geschmiedet….. „Stossgebet" war erst der Anfang …… ab September kommt es Schlag auf Schlag……ihr werdet euch vor intensiver EISBRECHER-Vollbedienung gar nicht mehr retten können! Vorwärts immer! Bleibt informiert, bleibt wie Ihr seid, bleibt gesund ..und…..bleibt uns treu! Eure EISBRECHER" (Auszug aus dem Statement der Band EISBRECHER)



Alle bereits gekauften Tickets für das Volle Kraft Voraus Festival 2020 behalten für 2021 ihre Gültigkeit!!!



Solltet Ihr dennoch Rückfragen zu Euren bereits erworbenen Tickets haben oder zu dem neuen Termin in 2021 nicht teilnehmen können, so kontaktiert uns bitte ab dem 07.07.2020 per Email unter: info@eisland-entertainment.de



VOLLE KRAFT VORAUS FESTIVAL

18.09.2021 – Neu-Ulm / Ratiopharm Arena

EISBRECHER

VNV NATION

LORD OF THE LOST

UNZUCHT

MAERZFELD

NULL POSITIV



Festivalinformationen + Tickets unter: www.vkv-festival.de



Und hier noch das aktuelle Eisbrecher Video 'Stossgebet'







Quelle: Festival Facebook Redakteur: Tommy Schmelz Tags: volle kraft voraus festival ratiopharm arena eisbrecher vnv nation lord of the lost unzucht maerzfeld null positiv stossgebet