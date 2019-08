DRAGONFORCE - Videosingle zum Albumrelease im September

Damit ihr euch angemessen auf die Veröffentlichung der kommenden Hyper-Melodic-Speed-Attacke aus dem Hause DRAGONFORCE vorbereiten könnt, die am 27.09.2019 über Metal Blade Records erscheinen wird, haben die britischen Frohnaturen einen hübschen Videoclip für euch gedreht, der mit dem Song 'Highway To Oblivion' einen prima Vorgeschmack auf das achte Studioalbum "Extreme Power Metal" liefert und knietief in den Klischees watet, für welche man die Band liebt oder hasst, ganz nach Gusto. Jedenfalls wird der neoklassizistischen Ader ebenso gefrönt wie dem sprichwörtlichen Videogame-Plastik. Fans der Band werden also sicher auf ihre Kosten kommen, Kritiker ihre Vorurteile bestätigt sehen. Viel Spaß auf der Cyber-Autobahn zu YouTube:

Quelle: Band via Facebook, Label Redakteur: Rüdiger Stehle Tags: dragonforce extreme power metal highway to oblivion metal blade youtube video