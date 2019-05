DREAMSLAVE mit Video zu 'Torment'

Die französischen Symphonic Metaller haben zu dem Lied 'Torment', das auf dem am 21. Juni kommenden Album "Rest In Phantasy" zu finden sein wird, ein Video veröffentlicht: Youtube.

Hier ist die Trackliste:

01. Join The Phantasy (Ouverture)

02. The Dark Crusade

03. Masquerade

04. End Of Innocence

05. Voices Of The Depths (Interlude)

06. Torments

07. Doomsday

08. Wishes Of Revenge

09. Angel Requiem (Feat. Najib Maftah)

10. Pirate's Anthem

11. The Vinland Saga

12. Eternitears

Vorbestellungen kann man auf verschiedenen Plattformen aufgeben.