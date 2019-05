J.B.O. fragt:

Das ist nämlich der Titel des kommenden, dreizehnten Albums der Blödel-Rocker, das zum 30-jährigen Jubläum am 28. Juni erscheinen wird, passend zu ihrem großen Jubiläusmfestival "Ein Fest". Das neue Album wrd wieder einige Coverversionen enthalten, natürlich verquatscht, so wird aus 'Who Let The Dogs Out' das Titelleid, aus 'U Can't Touch This' wird 'Weil's Quatsch ist' und aus 'Alles hat ein Ende nur die Wurst hat zwei' passend 'Alles hat ein Ende nur der Durst hat keins'.

Am 28. und 29. Juni 2019 werden dann in Weingarts bei Forchheim auf dem DJK Gelände HÄMATOM, FEUERSCHWANZ, FREEDOM CALL, GÖTZ WIDMANN, JUSTICE, ATZE BAUER, RAMMELHOF, HYRAX, KING KONG‘S DEOROLLER, INSERT COIN, BLASKAPELLE WEINGARTS und dann natürlich J.B.O. aufspielen. Tickets gibt es im Bandshop.