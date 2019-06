DREAM THEATER Sommertourdaten für Deutschland

DREAM THEATER befindet sich aktuell auf der "Distance Over Time Tour: The Summer Festivals" und wird dabei auch einige Konzerte und Festivals in unseren Breitengraden absolvieren. Eine weitere ausgedehnte Tour folgt dann im Herbst und Winter, die Daten hierzu werden wir euch natürlich ebenfalls bekanntgeben.

Hier alle Termine der aktuellen Sommertour in Deutschland:

15.06.2019 - Oberhausen,Turbinenhalle

26.06.2019 - Dresden, Junge Garde

27.06.2019 - Berlin, Tempodrom

20.07.2019 - Mainz, Zitadelle

21.07.2019 - Winterbach, Zeltspektakel

22.07.2019 - Singen, Hohentwielfestival