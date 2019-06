AXEMASTER hat ein neues Line-Up

Da hat es wohl gerappelt! Von der Mannschaft, die das letzte Album "Crawling Chaos" einspielte, sind nur noch das einzige verbliebene Gründungsmitglied Joe Sims und Sänger Geoff McGraw dabei. Neu hinzugestoßen sind Gitarrist Edwin Ortiz, Schlagzeuger Jason "Coz" Causley und Bassist Jimmy Newcomb. Letzterer war bereits zuvor mit Sims in THE AWAKENUNG und auch AXEMASTER gespielt und da auch das "Death Before Dishonour"-Album aufgenommen, das aber bis heute nur auf Cassette erhältlich ist.

Quelle: Axemaster Redakteur: Frank Jaeger Tags: axemaster