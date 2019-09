DREAM THEATER: Tour-Daten für 2020 veröffentlicht

Nach der Veröffentlichung des jüngsten Albums "Distance Over Time" gab es DREAM THEATER nur für ausgewählte Open-Air-Konzerte in Europa zu sehen. Nun kommen die Prog-Urgesteine mit der vollen Produktion in europäische Hallen und spielen auch das Meisterwerk "Scenes From A Memory" in voller Länge. Unter dem Banner "The Distance Over Time Tour - Celebrating 20 Years Of Scenes From A Memory" macht die Band in folgenden Städten Halt:

Jan 11 - Amsterdam (NL), AFAS LiveJan 14 - Stockholm (SE), CirkusJan 15 - Stockholm (SE), CirkusJan 17 - Helsinki (FI), IcehallJan 18 - Oulu (FI), Teatri OuluJan 20 - Trondheim (NO), SpektrumJan 21 - Oslo (NO), SpektrumJan 24 - Helsingor (DK), Kulturvaerftet – Hal 14Jan 26 - Paris (FR), Seine MusicaleJan 27 - Lyon (FR), Tony GarnierJan 29 - Barcelona (ES), St Jordi ClubJan 31 - Madrid (ES), Wizink CenterFeb 01 - Porto (PT), Gondomar PavilionFeb 02 - Lisbon (PT), Campo PequenoFeb 08 - Budapest (HU), ArenaFeb 11 - Rome (IT), Palazzo dello SportFeb 12 - Milan (IT), Mediolanum ForumFeb 15 - Prague (CZ), Tipsport ArenaFeb 16 - Wroclaw (PL), Orbita HallFeb 21 - London (UK), Eventim ApolloFeb 23 - Glasgow (UK), SEC Armadillo