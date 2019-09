CIRITH UNGOL - Livealbum und Boxset am 25.10.2019

Am 25.10.2019 erscheint über Metal Blade Records das erste offizielle Livealbum "I'm Alive" von CIRITH UNGOL, mit welchem die kaliforischen Epiker ihr Live-Comeback der letzten Jahre ausgiebig Revue passieren lassen. Kernstück von "I'm Alive" ist der Mitschnitt des umjubelten Auftritts der Band beim "Up the Hammers"-Festival in der griechischen Hauptstadt Athen. Ergänzt wird die Veröffentlichung von weiteren Aufnahmen vom "Hammer of Doom" (2017) und "Rock Hard Festival" (2018) in Deutschland. Für diese umfangreiche Veröffentlichung wurde zudem eine zweistündige Dokumentation produziert, die Interviews mit früheren und aktuellen Mitgliedern zur Geschichte und zum Vermächtnis der Gruppe enthält.

Erneut stammt das Artwork vom renommierten US-amerikanischen Fantasy-Künstler Michael Whelan, der die Cover aller vier bisherigen Studioalben der Band, sowie der letztjährigen EP "Witch's Game" gestaltete. Wie bereits die Cover der vier Studioalben zeigt das Artwork eine Darstellung des Michael-Moorcock-Protagonisten "Elric von Melniboné", die vor einigen Jahrzehnten einen Band aus Moorcocks Multiverse-Erzählungen schmückte.

Einen Vorgeschmack auf I’m Alive gibt euch ein Video zum Titelstück vom Up The Hammers Festival auf metalblade.com/cirithungol – wo ihr auch folgende Formate vorbestellen könnt:







- Digipak 2CD/2DVD



- Deluxe Boxset (Digipak 2CD/2DVD, Bonus DVD, purple marbled Vinyl, Bonus 10″, Drumstick, Minimikrofon, Plektren, Rückenaufnäher, Schlüsselkette, laminierter Tourpass, Autogrammkarte, Setlist, A1-Poster – limitiert auf 1.000 Exemplare)



- 180g black Vinyl (EU-exklusiv)

- ultraviolet marbled Vinyl (EU-exklusiv – 500 Einheiten)

- red rust marbled Vinyl (EU-exklusiv – 300 Einheiten)

- emerald green marbled Vinyl (EU-exklusiv – 200 Einheiten)

- pink w/ purple splatter Vinyl (EU-exklusiv – 100 Einheiten)

- plum marbled Vinyl (US-exklusiv- 250 Einheiten)

- white marbled Vinyl (US-exklusiv – 250 Einheiten)

* auch digital erhältlich!



Trackliste 2CD/2DVD

CD 1:

• Live Audio from Up The Hammers Festival, May 27, 2017, Gagarin 205, Athens, Greece

CD2:

• Bonus Tracks – Hammer of Doom Festival – Nov 18, 2017, Posthalle, Würzburg, Deutschland

DVD 1:

• Up The Hammers Festival 2017 (vollständiges Set)

• Hammer of Doom Festival 2018 (vollständiges Set)

DVD 2:

• Dokumentation ca 2h

• Rock Hard Festival 2018 (vollständiges Set): 00:57:34

• Rock Hard Interview: 00:10:48