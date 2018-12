DREAM THEATER hat die Trackliste bekannt gegeben

Und es gibt tatsächlich eine kleine Überraschung, denn jetzt werden sie wohl kommerziell, schielen auf den schnellen Erfolg, den Charts-Sturm und die Hitparade! Na ja, okay, ich übertreibe, aber nur maßlos! Fakt ist, dass das kommende Album "Distance Over Time" keinen Longtrack enthalten wird. Okay, 'At Wit's End mit 9:20 ist ein ordentliches Kaliber, aber dann? Hier ist die ganze Trackliste, die sogar noch Platz für einen Bonustrack auf der Scheibe lässt! Was ist nur aus der Welt geworden...

1. Untethered Angel (6:14)

2. Paralyzed (4:17)

3. Fall Into The Light (7:04)

4. Barstool Warrior (6:43)

5. Room 137 (4:23)

6. S2N (6:21)

7. At Wit’s End (9:20)

8. Out Of Reach (4:04)

9. Pale Blue Dot (8:25)

10. Viper King (4:00) (Bonus)

Ich bin jetzt wirklich auf den 22. Februar 2019 gespannt.