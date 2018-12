TURILLI / LIONE RHAPSODY: Ja, sie sind wieder zusammen!

Mit und ohne FIRE, das ist Geschichte, aber Luca Turilli und Fabio Leone machen trotzdem zusammen weiter, und damit auch weiß, worum es geht, wird das Projekt doch wieder RHAPSODY im Namen haben. Böse Zungen könnten mutmaßen, dass es so bestimmt höhere Gagen gibt. Gut, dass wir hier keine bösen Zungen haben. Das erste Album ist für nächsten Sommer angekündigt, aber euer Geld könnt ihr den beiden in ihrer Indiegogo-Kampagne bereits zukommen lassen. Für Fans gibt es auch besondere Sachen, ein Besuch könnte sich also lohnen.

Quelle: Nuclear Blast Redakteur: Frank Jaeger Tags: turilli lione rhapsody