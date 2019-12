DREAM THEATER hat ein neues Video, Tourdaten

Das Lied 'At Wit's End' wurde als Video veröffentlicht: Youtube.

Das Video stammt von der Blu-ray des letzten Albums "Distance Over Time". Aktuell sind die Progstars in Südamerika unterwegs, aber im kommenden Jahr werden sie auch wieder durch Europa touren:

11.01.2019 – (NL) Amsterdam, AFAS Live

12.01.2019 – (DE) Oberhausen, Turbinenhalle 1, Oberhausen, Germany

14.01.2019 – (SE) Stockholm, Cirkus

15.01.2019 – (SE) Stockholm, Cirkus

17.01.2019 – (FI) Helsinki, Icehall

18.01.2019 – (FI) Ooulu, Teatri Oulu

20.01.2019 – (NO) Trondheim, Spektrum

21.01.2019 – (NO) Oslo, Spektrum

23.01.2019 – (DE) Hamburg, Sporthalle

24.01.2019 – (DK) Helsingor, Kulturvaerftet-Hal 14

26.01.2019 – (FR) Paris, Seine Musicale

27.01.2019 – (FR) Lyon, Tony Garnier

29.01.2019 – (ES) Spain, Barcelona

31.01.2019 – (ES) Madrid, Wizink Center

01.02.2019 – (PT) Porto, Gondomar Pavillion

02.02.2019 – (PT) Lisbon, Campo Pequeno

05.02.2019 – (DE) Ludwigsburg, MHP Arena

06.02.2019 – (DE) Frankfurt, Jahrhunderthalle

08.02.2019 – (HU) Budapest, Arena

09.02.2019 – (DE) München, Zenith

11.02.2019 – (IT) Rome, Palazzo dello Sport

12.02.2019 – (IT) Milan, Mediolanum Forum

14.02.2019 – (CH) Zürich, Samsung Hall

15.02.2019 – (CZ) Prague, Tipsport Arena

16.02.2019 – (PL) Orbita Hall

18.02.2019 – (DE) Hannover, Swiss Life

21.02.2019 – (UK) London, Hammersmith Apollo

22.02.2019 – (UK) London, Hammersmith Apollo

23.02.2019 – (UK) Glasgow, SEC Armadillo