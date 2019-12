PSYCHOTIC WALTZ kündigt

Das hat ja aber auch lange genug gedauert! Endlich kündigen die Super-Prog-Metaller PSYCHTIC WALTZ ihr neues, fünftes Studioalbum mt dem Titel "The God-Shaped Void" für den 14. Februar an. Das erste Album nach 23 Jahren wird über Inside Out erscheinen. Ab 13. Dezember kann das Album vorbestellt werden. Wäre doch mal was, wenn wir das Ding auf Platz 1 der deutschen Charts hieven könnten, was meint ihr?

