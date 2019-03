DREAM THEATER mit weltweiten Charterfolgen, Tourupdate

Dass ein neues Album der Proghelden auch Erfolg in den Ranglisten hat, ist nichts Neues, aber diese Liste der Chartplatzerungen ist doch sehr beeindruckend:

Australia #10

Austria #5

Belgium Flemish #8 / Wallonia #8

Canada #12

Czech Republic #10

Denmark #4

Netherlands #3

Finland #4

France #8 Albums / #16 Combined

Germany #1

Greece #12

Italy #4

Japan #10 Album / #3 Western

Norway #3

Poland #10

Portugal #4

Scotland #4

Spain #6

Sweden #4 Combined / #1 Metal/Rock

Switzerland #1

UK #12 Combined / #1 Rock

USA #5 Current Album / #24 Billboard 200

Live kann man das Ganze hier erleben:

10 .6. – A2 Green Concert, St Petersburg, Russia

11 .6. – Adrenaline Stadium, Moscow, Russia

13 .6. – Firenze Rocks, Firenze, Italy

15 .6. – Turbinenhalle, Oberhausen, Germany

16 .6. – Download Festival, Donington Park, UK

17 .6. Rockhal, Esch-Sur-Alzette, Luxembourg

19 .6. – Gasklockorna Gavle, Brynδs, Sweden

21 .6. – Hellfest Open Air Festival, Clisson, France

26 .6. – Junge Garde, Dresden, Germany

27 .6. – Tempodrom, Berlin, Germany

29 .6. – Tons Of Rock, Oslo, Norway

30 .6. – Store Sal Musikhuset, Aarhus, Denmark

03.7. – National Palace of Culture, Sofia, Bulgaria

05 .7. – Rock the Castle, Verona, Italy

07 .7. – Barcelona Rock, Barcelona, Spain

12 .7. – Festival Guitare En Scene, Saint-Julien-En-Genevois, France

13 .7. – Prog in Park, Warsaw, Poland

14 .7. – Masters of Rock, Vizovice, Czech Republic

20 .7. – Zitadelle, Mainz, Germany

21.7. - Zeltspektakel, Winterbach, Germany

22.7. – Hohentwielfestival, Singen, Germany

24 .7. – MetalDays, Tolmin, Slovenia

26 .7. – ARTMania Festival, Sibiu, Romania