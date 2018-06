DROWNED wird

Das Label Greyhaze Music hat sich das kommende Album der Brasilianer gesichert und wird es den Thrash- und Death-Jüngern am 15. Juni verfübar machen. Hier ist ein Eindruck in Form von 'Rage Before Some Hope': Youtube.

und 'Murder, Sex, Hate And More...': Youtube.

Hier ist die gesamte Trackliste:

1. The Bitter Art of Detestation

2. Rage Before Some Hope

3. Toothless Messiah

4. Murder, Sex, Hate and More...

5. Violent March of Chaos

6. Damaged Wood Coffin

7. Elitist Heaven Ruled by Devil

8. Epidemic and God Selfishness

9. Timebomb Conscience

10. KRH317

11. Ministry of National Inquisition

Beim Labelshop kann das Album bereits vorbestellt werden.

Quelle: Clawhammer PR Redakteur: Frank Jaeger Tags: drowned 7th