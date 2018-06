LORDS OF THE TRIDENT sammeln Geld für ihr siebtes Album

Warum sollten nicht auch die Obermetaller LORDS OF THE TRICYCLE, oh, sorry, TRIDENT, den Spendenhut per Kickstarter rumgehen lassen. Ihr siebtes Album, natürlich nur für die härtesten der metallischsten aller Rockfans, wird "Shadows From The Past" heißen und kann als digitales Album oder CD bestellt werden. Oder mit Autogrammkarte, oder T-Shirt. Oder mit den anderen sechs Alben. Oder Bieruntersetzer, Musikunterrichtsstunde oder personalisierter Rüstung(!) oder Flagge oder Akustikshow der Band. Seht selbst: Kickstarter. Die Band hat bereits nach kurzer Zeit die Hälfte der Summe zusammen und noch einige Stretchgoals, also weitere Goodies, die man erst erhalten kann, wenn eine gewisse Summe erreicht worden ist, in petto.

