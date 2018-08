DROWNING IN YOU öffnet alte Wunden

Dabei haben die doch noch gar keine, denn das am 19. Oktober über Boersma Records erscheinende Album "Here Is Hope" ist, abgesehen von einer "Worth Fighting For" betitelten EP, das erste Lebenzeichen und Debütalbum der Core-Kapelle. Hören wir doch in 'Old Wounds Opened' rein: Youtube.

Auf dem Album werden folgende Lieder zu finden sein:

01. Failure Closure

02. Rely On Yourself

03. Charyou Tree

04. Hurt

05. Here Is Hope

06. Old Wounds Opened

07. Generation Phoenix

08. Every Day´s A Struggle

09. Cancer

10. Heart & Blood (feat. Tom Weinhold)

11. Lost Boys

12. Echoes