MUSE: Neues Album in Sicht

Unter dem Titel "Simulation Theory" veröffentlicht die britische Band MUSE am 09.11.2018 ihr achtes Album, das elf Tracks enthalten wird. Die Scheibe erscheint in unterschiedlichen Formaten. Neben der Standardversion mit besagten elf Titeln wird es eine Deluxe Version mit 16 Titel sowie eine Super Deluxe Variante mit 21 Tracks geben. Unter den erweiterten Fassungen wird es eine Gospelversion von 'Dig Down' geben, außerdem verschiedene akustische Versionen einiger Titel, 'Pressure' mit der UCLA Bruin Marching Band und eine Live Version von 'Thought Contagion'.

Das Cover des Albums stammt von Kyle Lambert (Strange Things, Jurassic Park), die Super Deluxe Version wurde von Paul Shipper (Star Wars - The Last Jedi, Avengers - Infinity War) gestaltet.

Wer das Album über die offizielle Homepage der Band bestellt, erhält frühen Zugang zu den Tickets für die kommende MUSE-Tour.

Als Kostprobe steht aktuell ein Video zu dem Song 'The Dark Side' bereit.