DUEL: Okkultrock mit starker Stimme und Stimmung

Das texanische Quartett wird am 17.05.2019 über Heavy Psych Sounds Records das neue Sonnenalbum "Valley Of The Shadows" erscheinen lassen. Geboten wird eine gehörige Portion Okkultrock, der mit der Prise Wüstenhitze erst so richtig aufblüht. Also genau das richtige für den kommenden Sommer. Bei DUEL ist der schwarz und magisch.

Foto: (c) Pressefreigabe All Noir