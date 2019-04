Es ist Zeit für DISTURBED

Vielleicht hat es ja nicht mehr jeder so parat, obwohl wir bereits berichteten, aber in Kürze wird DISTURBED mit THREE DAYS GRACE durch ein paar Hallen der Republik und des Umlandes rocken. Hier sind die Termine:

21.04. Zürich, Halle 622 - ausverkauft

24.04. Wien, Wiener Stadthalle

25.04. München, Zenith

27.04. Luxembourg, Rockhal

28.04. Hamburg, Sporthalle

04.05. Berlin, Verti Music Hall

06.05. Köln, Palladium

Hier ist zur Einstimmung 'Reason To Fight': Youtube.