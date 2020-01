DYING EMPIRE: Neues Musikvideo

Die Dresdner von DYING EMPIRE haben ein neues Video zu ihrem Song 'We Are Not Gods' abgedreht.

Ansehen könnt ihr euch das gute Stück hier, Fans von MACHINE HEAD und TRIVIUM dürften hierbei vollends auf ihre Kosten kommen.

'We Are Not Gods' stammt vom Album "Samsara", das am 24. April via Bleeding Noise Records erscheinen wird.

Trackliste wird noch folgen.

