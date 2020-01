SLEARS mit neuem Lyrik-Video

SLEARS nennt sich eine fünfköpfige Hard-Rock-Band aus dem wunderschönen Schliersee die mit "Far Away From Getting Somewhere" und "Turbulent Waters" bereits zwei tolle Alben am Start hat. Am kommenden Freitag erscheint ihre neue Single 'Now We Run' aus ihrem noch immer aktuellen Album "Turbulent Waters". Ab heute gibt es passender Weise aber schon das dazugehörige Lyrik-Video zu dieser wunderschönen Ballade zu sehen. Wer die Truppe live erleben möchte hat an den weiter unten stehenden Terminen die Möglichkeit dazu. YouTube.

Tourdaten:

31.01. Olching bei München**

01.02. München - Backstage***

02.02. Nürnberg - Hirsch***

07.02. Stuttgart - ClubCann***

08.02. Pratteln - Z7***

24.04. Markt Wald - Rock´n Loc Festival

10.10. Oberhausen - HMF Festival



** Support für MICHAEL BORMANNS JADED HARD

*** Support für A LIFE DIVIDED

