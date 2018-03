DYNAMO OPEN AIR: Live-Alben von PANTERA und SOULFLY!

Nostalgiker aufgepasst! Im Verlauf einer solch langen Zeit, in der es das wunderbare Dynamo Open Air gab, haben sich etliche Künstler die Ehre gegeben und da auch den einen oder anderen Gig mitschneiden lassen. Damit all dies nicht in Vergessenheit gerät, erscheinen am 22. Juni gleich zwei Mitschnitte namens "Live At Dynamo 1998" von PANTERA und SOULFLY. So werden im Laufe der nächsten Jahre die heiligen Hallen zum Aufnahmenarchiv geöffnet und in Kooperation mit Caroline Records und Universal die Auftritte verschiedener Künstler veröffentlicht.

Na, wenn das mal keine besondere Überraschung ist!

PANTERA-Tracklist:

01. Walk

02. A New Level

03. Suicide Note Pt. II

04. War Nerve

05. Becoming

06. Sandblasted Skin

07. Hard Lines Sunken Cheeks

08. Primal Concrete Sledge

09. I'm Broken

10. Fucking Hostile

11. This Love

12. Domination, Hollow

13. Mouth For War

14. Cowboys From Hell

SOULFLY-Tracklist:

01. Eye For An Eye

02. No Hope = No Fear

03. Spit

04. Bleed

05. Beneath The Remains/Dead Embryonic Cells

06. Tribe

07. Bumba

08. Quilombo

09. Prejudice

10. Roots Bloody Roots

11. Attitude

12. The Song Remains Insane

13. First Commandment