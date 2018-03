SHADYGROVE: Album im April, Video

Am 6.4. wird das Album "In The Heart of Scarlet Wood" über Rockshot Records erscheinen. SHADYGROVE ist eine Band aus Italien, in deren Reihen Mitglieder von ELVENKING, SOUND STORM und EVENOIRE stehen. Das Ganze ist ein Folk-Pop-Projekt mit viel akustischer Gitarre, wie man am Video zu 'Scarlet Wood' hören und sehen kann: Youtube.

Mir ist das ein bisschen zuviel des keltischen Tralalas, aber wer härter ist im Nehmen als ich, kann man rübersurfen zu Rockshot Records und das Album vorbestellen.