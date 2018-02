Darf ich vorstellen: THEM MOOSE RUSH

Kroatien und der Balkan mausert sich für mich langsam zu einer Quelle für unkonventionelle und andersdenkende Rockbands. Neu auf dem Schirm: THEM MOOSE RUSH. Ohne Punkt und Komma wird hier Freischnauzen-Rock zelebriert, den man gerne auch "progressiv" nennen darf, was aber manchen verwirren könnte. Hier ist der Teaser Radio Violence zum am 9. März erscheinenden Album "Don't Pick Your Noise", welches selbstverständlich auf diesen Seiten rezensiert werden wird.

Quelle: https://shelteredlifepr.com/ Redakteur: Thomas Becker Tags: them moose rush dont pick your noise