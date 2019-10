Darkstorm-Festival 2019: Running Order online

Fürdie 23. Auflage des Darkstorm-Festivals in Chemnitz am 25.12.2019 in der Stadthalle wurde nun die Running Order online gestellt.

Diese sieht so aus:

Großer Saal:



15:30 Einlass

16:15 - 16:50 OST+FRONT (35 min.)

17:10 - 17:55 TANZWUT (45 min.)

18:15 - 19:00 UNZUCHT (45 min.)

19:20 - 20:10 DAS ICH (50 min.)

20:30 - 21:30 DIARY OF DREAMS (60 min.)

21:50 - 22:50 PETER HEPPNER (60 min.)

23:15 - 00:45 AND ONE (1 h 30 min.)



Kleiner Saal:



17:10 - 17:50 MASSIVE EGO (40 min.)

18:10 - 19:00 RABIA SORDA (50 min.)

19:20 - 20:10 SOLITAEY EXPERIMENTS (50 min.)

20:45 - 21:45 S.I.T.D. (60 min.)

22:15 - 23:15 SOLAR FAKE (60 min.)



Alle weiteren Informationen sowie Tickets gibt es auf er Festival-Homepage.

