Das Ehepaar Tiso schlägt wieder zu: GOSPEL OF THE WITCHES!

GOSPEL OF THE WITCHES ist das musikalische Baby von Karyn Crisis, der Ehefrau von Davide Tiso. Den Gitarristen kennt man u.a. von EPHEL DUATH, doch derzeit sorgt er eher mit HOWLING SYCAMORE für nervöse Zuckungen der Proggerherzen. Natürlich ist er auch bei GOSPEL OF THE WITCHES ein tragender Baustein, doch diese Band lebt mehr von den völlig einzigartigen extremen Vocals von Karyn. Da der Vorgänger "Salem's Wounds" ein großes Highlight des Jahres 2015 für mich war, sind die Erwartungen an "Covenant", so der Titel des neuen Albums, nun riesig. GOSPEL OF THE WITCHES hat mir Aural Music nun auch ein neues Zuhause, und am 25.10 ist es dann endlich soweit. Denn dann wird "Covenant" auf die Menschheit losgelassen.



