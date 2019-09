ECLIPSED Rock: Band 4 steht in den Startlöchern

Drei Jahre mussten wir auf einen weiteren Band des Rock-Kompendiums der Kollegen vom ECLIPSED warten. Am 17.10. erscheint nun der 304-Seiten starke vierte Teil im bewährten Format. Mit dem Titel "Das Gesamtwerk der größten Rock-Acts im Check: Alle Alben, alle Songs." werden in üblicher Tiefe Bands mit ihrem gesamten Katalog vorgestellt, alle Songs einzeln bewertet und so manch obskurer Fakt ans Tageslicht befördert.

Die Metal-Fraktion dürfte sicherlich nicht nur an JUDAS PRIEST, sondern auch an SAGA, WHITESNAKE oder THE POLICE interessiert sein.

Vorbestellen könnt ihr den Wälzer auf eclipsed-shop.de.