Das Glowing Ember Festival kommt nach Hessen!

Die von Nauntown Music präsentierte Indoor-Festivalreihe "Glowing Ember

Festivals" geht in die nächste Runde und bringt diesmal am 10.2.2017 im

Frankfurter Club "Das Bett" (Schmidtstr. 12, 60326 Frankfurt/Main)

folgende Bands auf die Bretter: ODIUM, CONCEPT INSOMNIA, [SOON] und

ANONYM. Einlass ist um 19 Uhr, los geht es um 19:30. Karten gibt es zu

15€ im Vvk oder 18€ an der Ak.

Weitere Infos zum Festival gibt es hier.

Quelle: Band Redakteur: Marcel Rapp Tags: glowing ember festival odium soon concept insomnia anonym