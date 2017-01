DREAM THEATER feiert

Wow, ist es wirklich schon 25 Jahre her, seit die amerikanischen Prog-Könige von DREAM THEATER mit ihrem zweiten Album "Images And Words" und dem kommerziellen Überhit 'Pull Me Under' die Metallandschaft aufmischten? Kinners, wie die Zeit vergeht.

Zu diesem Jubiläum kündigt das Quintett aus Long Island an, bei den anstehenden Konzerten den Meilenstein in Gänze darzubieten. Zusätzlich sollen noch einige Fanfavoriten der langen Historie der Band gespielt werden. Zumindest nach dem in Fankreisen doch umstrittenen letzten Scheibchen "The Astonishing" und der dazu gehörigen Tournee, bei der sie das Album in ganzer Länge präsentiert haben, dürfte diese Ankündigung alle Herzen der Fans wieder deutlich höher schlagen lassen.

14.02.17 - D - Hamburg, Mehr! Theater

09.05.17 - D - München, Zenith

12.05.17 - D - Geiselwind, Eventhalle

13.05.17 - D - Lingen, Emslandarena