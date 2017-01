Das ROCK HARD FESTIVAL legt nach

Vom 02. bis 04. Juni 2017 brennt erwartungsgemäß wieder das Amphitheater in Gelsenkirchen beim alljährlichen ROCK HARD FESTIVAL. Die Macher haben jetzt gleich 6 weitere Bands für die große 3-Tages-Sause bekannt gegeben: Neu mit an Bord sind OPETH, THE DEAD DAISIES, KETZER, BLOOD CEREMONY, ROBERT PHERSSON'S HUMBUCKER und DUST BOLT.

Das bisherige Line-up liest sich wie folgt:

ASPHYX

BEHEMOTH

BLOOD CEREMONY

BLUES PILLS

CANDLEMASS

D.A.D.

DUST BOLT

EXODUS

FATES WARNING

KETZER

MANTAR

NIGHT DEMON

OPETH

ROBERT PHERSSON'S HUMBUCKER

ROSS THE BOSS

SECRETS OF THE MOON

SKYCLAD

THE DEAD DAISIES