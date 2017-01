KATAKLYSM kommen zum 25-jährigen auf Tour mit spezieller Setliste

Die Kanadier tummeln sich bereits seit zwei einhalb Jahrzehnten in der Death Metal Szene! Um dies gebührend zu feiern, wird die Band auf der kommenden Tour die Alben "Shadows & Dust" und "Serenity In Fire" in voller Länge live spielen. "Wir haben diesen Moment genutzt, um innezuhalten und zu reflektieren und kamen zum Entschluss, dass wir dieses Ereignis feiern sollten. Denn es gelingt nicht vielen Bands, nach einer 25-jährigen Karriere noch immer von Bedeutung für die Welt zu sein.", erzählt die Band euphorisch dazu.

Es ist noch ein Weilchen hin, aber hier sind schon einmal die Tourdaten:

25th Anniversary Tour

"A Moment in Time: Shadows & Dust vs Serenity in Fire"

05.10.17 DE Hannover Capitol

06.10.17 DE Leipzig Hellraiser

07.10.17 BE Antwerpen Trix

08.10.17 DE Hamburg Grünspan

10.10.17 UK London O2 Academy Islington

12.10.17 DE Stuttgart Lka

13.10.17 CH Luzern Schüür

14.10.17 DE Bochum Matrix

15.10.17 DE Nürnberg Hirsch

17.10.17 CZ Prag Roxy

18.10.17 AT Wien Simmcity

19.10.17 DE Lindau Vaudeville

20.10.17 CH Lausanne Les Docks

21.10.17 DE München Backstage

