Das nächste Video von OSYRON ist online

Bei YouTube ist seit heute der neue Videoclip zu 'The Ones Below' der Prog-Metal-Gruppe OSYRON aus Kanada zu sehen. Die Nummer befindet sich auf dem Minialbum "Foundations", das am 10. Juli erscheinen soll.





