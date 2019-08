David Ellefson (Ex-MEGADETH) mit neuem Video

Der ehemalige Bassist von unserem Megadave hat ein neues Album am Start mit dem Titel "Sleeping Giants", dem Titellied seines gleichnamigen Solo-Albums, das in den USA bereits über Combat Records erschienen ist: Youtube.

Hier mischt sich Thrash mit modernen Sounds. In dem Lied sind auch Thom Hazaert und MC Darryl “DMC” McDaniels, sowie Steve Conley (FLOTSAM AND JETSAM), Ethan Brosh, Bumblefoot und Ilias Papadakis (MEMORAIN) zu hören. Das Album wird im November auch in Europa in die Läden kommen.

