INSOMNIUM mit neuem Album und Video!

Die finnische Melodic Death-Metal-Band INSOMNIUM veröffentlicht am 04.10.2019 das neue Album "Heart Like A Grave" via Century Media.

Jetzt gibt es vorab ein neues Video zum Track 'Valediction':

https://www.youtube.com/watch?v=_ZLguQ-8w3M

Die Tracklist von "Heart Like A Grave" liest sich so:

01. Wail Of The North

02. Valediction

03. Neverlast

04. Pale Morning Star

05. And Bells They Toll

06. The Offering

07. Mute Is My Sorrow

08. Twilight Trails

09. Heart Like A Grave

10. Karelia