Debütalbum von ASTRALIUM angekündigt

Für den 23. August ist das Debütalbum "Land Of Eternal Dreams" der Symphonic-Metal-Band ASTRALIUM aus Italien angekündigt. Vorab wird die Trackliste bekanntgegeben. In einem kurzen Trailer bei YouTube werden einige Stücke des Albums angespielt.



1. Rememberance

2. The Journey

3. Rising Waves From The Ocean

4. My Life Is My Eternity

5. Whisper In The Silence

6. Hope Is Gone

7. Breath Of My Soul

8. A Dream's Elegy

9. Seven Seas, Seven Winds

10. Ethereal Voices From The Forest

11. The World Of Unknown

12. Hidden Conspiracy





Quelle: https://ashermediarelations.com/