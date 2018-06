Dee Snider - erstes Video zum kommenden Album

Ex-TWISTED SISTER-Frontmann Dee Snider wird am 27.07.2018 über Napalm Records sein zweites Soloalbum seit dem Split der Schwestern in die Läden bringen. Die Scheibe wird auf den Titel "For The Love Of Metal" hören und dem ersten Eindruck nach einiges metallischer und härter aus den Boxen hämmern als der etwas seichter und poppiger geratene und deswegen teilweise eher durchwachsen aufgenommene Vorgänger "We Are The Ones" (2016). Eine erste Hörprobe liefert das ziemlich harte 'Tomorrow's No Concern', und es ist beim Begutachten des Videos schnell klar, dass Dee Snider einmal mehr ungewohnte Wege geht. Dies ist aber auch wenig überraschend, wenn man sich die Liste der Musiker anschaut, welche die Frontschwester auf dem neuen Album unterstützt haben: So assistierte HATEBREED-Sänger Jamey Jasta bei der Produktion und als Gäste beteiligten sich Howard Jones (ex-KILLSWITCH ENGAGE), Mark Morton (LAMB OF GOD), Alissa White-Gluz (ARCH ENEMY), Joel Grind and Nick Bellmore (TOXIC HOLOCAUST) and Charlie Bellmore (KINGDOM OF SORROW).



Ob dieser Schwenk in Richtung moderne Härte dem Altfan munden wird, bleibt offen. Doch dafür scheint Dee Snider gewappnet, denn nicht umsonst heißt es im Refrain des neuen Songs unter anderem: "I gave you yesterday, you can keep it! I don't need it, because today is mine!"

Hier dann mal der neue Song zum Probehören: