VENOM INC. - Neue 10

300x in rotem Vinyl und 500x in schwarzem Vinyl wird es "War", die neue 10"EP von VENOM INC. geben, die ihr ab 10.08.2018 über Nuclear Blast beziehen könnt. Geboten ist das Stück 'War' vom aktuellen Album "Avé" als Remix und als Liveversion auf der A-Seite, und auf der B-Seite eine Liveversion des VENOM-Klassikers 'Warhead'.



Gitarrist Mantas, der sich von einem Herzinfarkt erholt, geht es indes nach Angaben von Bassist und Sänger Tony Dolan über Facebook glücklicherweise wieder deutlich besser.

