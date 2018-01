2014 war das Jahr, in dem die britischen Sludge-Stoner DESERT STORM zuletzt ein Album auf den Markt brachten. Jetzt ist klar, dass "Omniscient" der Vorgänger zu "Sentinels" ist, welches am 16.03.2018 bei APF Records erscheinen wird.

Als Vorgeschmäckle gibt es hier 'Too Far Gone' zu hören.